《經濟通通訊社１９日專訊》特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ╱３在美再次降價，前者長續航版下調

９﹒１％至４９９９０美元。特斯拉將Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版售價下調９﹒１％至４９９９０

美元，Ｍｏｄｅｌ Ｙ高性能版售價下調８﹒５％至５３９９０美元，Ｍｏｄｅｌ ３後輪驅動

版售價下調７％至３９９９０美元。

更早之前的４月７日，特斯拉在美國本土進行了降價，Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ分

別降價１０００美元、２０００美元，Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ降價５０００美元，整

體降幅在２％至６％之間。與此同時，特斯拉還在美國正式推出了一款價格較低的Ｍｏｄｅｌ

Ｙ車型，配備ＡＷＤ動力系統，起售價４﹒９９９萬美元。

實際上自去年以來，特斯拉就在全球範圍內打響了價格戰。在中國市場，年初特斯拉對

Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ兩款車型進行了大幅調價，下降幅度在２萬至４﹒８萬元人民

幣，Ｍｏｄｅｌ ３起售價降至２２﹒９９萬元人民幣，降價力度最大的基礎版Ｍｏｄｅｌ Ｙ

降幅高達２０％。

今年一季度特斯拉總計交付４２﹒２９萬輛新車，環比增長４％，同比增長３６％，創造了

單季度交付的新紀錄。

Ａ場特斯拉概念股走弱，東山精密（深：００２３８４）挫３﹒１％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）急跌２﹒７％，中航光電（深：００２１７９）跌２﹒１％，天賜材料

（深：００２７０９）跌１﹒７％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒４％，福耀玻璃

（滬：６００６６０）跌０﹒９％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌０﹒２％。（ｊｔ）

