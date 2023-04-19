《經濟通通訊社１９日專訊》國家移民管理局今日公布，首季全國移民管理機構共查驗出入

境人員６５０６﹒５萬人次，其中內地居民３２３５﹒１萬人次，港澳台居民２９４８﹒８萬人

次，外國人３２２﹒６萬人次。國家移民管理局發言人張寧表示，今年以來，特別是新冠病毒感

染「乙類乙管」後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。

首季全國移民管理機構查驗交通運輸工具４１２﹒３萬架（艘、列、輛）次，其中飛機

７﹒５萬架次，船舶８﹒８萬艘次，火車２﹒１萬列次，汽車３９３﹒９萬輛次；簽發普通護照

５１２﹒２萬本、往來港澳台出入境證件簽注１９１４﹒６萬本（枚），受理港澳台居民來往內

地（大陸）通行證６０﹒４萬人次；簽發口岸簽證９５００餘人次，受理審批外國人普通簽證延

期、換發、補發４６００餘人次，為在華外國人辦理停留居留證件１８﹒６萬餘人次；為港澳台

居民、海外華僑等持用出入境證件辦理社會事務提供身份認證服務７５３萬人次，１２３６７服

務平台受理中外人員諮詢、意見建議、線索舉報等來電１５０餘萬通。



＊查處非法入境、居留、就業外國人１﹒４萬人次＊



另外，首季全國移民管理機構縱深推進打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，繼續重拳整

治跨境違法犯罪，持續深化「三非」外國人治理，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件６９６８

宗，打掉犯罪團夥５１０個，抓獲違法犯罪嫌疑人１萬餘人，其中採取刑事強制措施９５７７人

、行政查處９５５人，在逃境外「蛇頭」及骨幹４１人，搗毀中轉接應窩點１１５處，查扣涉案

交通運輸工具４１４輛（艘）；依法查處非法入境、非法居留、非法就業外國人１﹒４萬人次，

嚴格依照法律規定分別給予警告、罰款、行政拘留、限期出境等處罰，對其中符合法定情形的

７０９６人予以遣送出境。查破毒品案件２１６宗３５４人，其中萬克以上案件６０宗，繳獲各

類毒品２﹒８噸、製毒物品３０﹒８噸。查繳各類槍支１１８支，查緝走私物品案值３６０８萬

元人民幣。（ｓｌ）

