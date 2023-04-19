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AH股新聞

19/04/2023 14:21

《經濟時評》瑞銀將中國今年ＧＤＰ增速預測上調至５﹒７％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀首席中國經濟學家汪濤１９日在最新的報告中表示，中國
首季經濟反彈超預期，上調全年ＧＤＰ預測至５﹒７％。此前預測為５﹒４％。
　　汪濤分析，今年３月和首季的數據顯示經濟反彈力度強於預期。其中３月社零增長強於預期
，房地產銷售同比增速自２０２１年年中以來首次轉正，出口增速也遠超預期。首季ＧＤＰ同比
增速從去年第四季的２﹒９％上行至４﹒５％，環比折年增長率從２﹒４％反彈至９﹒１％。消
費反彈和房地產活動跌幅收窄是主要驅動因素，同時出口跌幅也明顯收窄。基建投資增速小幅放
緩，但仍保持穩建。
　　汪濤預計，中國經濟活動復甦將持續，但環比增長勢頭可能有所放緩。她進一步分析，城鎮
地區的服務業活動（尤其是中小企業）的復甦將有助於支撐年內就業和居民收入逐步改善，部分
超額儲蓄的釋放也將推動消費進一步修復。隨著經濟持續好轉，此前房地產政策放鬆和房貸利率
下調的效應將進一步顯現，從而支撐房地產活動進一步好轉。
　　她又認為，年初至今發達市場需求相對穩健，且首季中國對新興市場出口同比大幅增長，意
味著今年出口的跌幅也可能小於預期。（ｓｌ）

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