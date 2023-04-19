《經濟通通訊社１９日專訊》華為第２０屆全球分析師大會１９日至２０日在深圳舉行。華

為副董事長、輪值董事長、ＣＦＯ孟晚舟１９日在大會上表示，數字化是全行業的共同機遇，無

論是正在進行數字化轉型的企業，還是那些支撐數字化轉型的企業，都會面臨巨大的市場空間。

華為將與夥伴一起推進數字化轉型，並將持續培養數字化人才。

孟晚舟表示，數字經濟是全球經濟的關鍵驅動力。目前有１７０多個國家發布了數字化發展

報告，預計２０２５年５５％經濟增長來自於數字驅動、２０２６年全球數字化轉型支出將達到

３﹒４１萬億美元。華為將在聯接、計算、存儲、雲等方面保持投入，並與夥伴一起推進數字化

轉型，首先將深化與產業組織的合作，通過硬件開放、軟件開源來繁榮產業生態，同時加大投入

夥伴生態，持續培養數字化人才。

華為企業業務合作夥伴已超過３﹒５萬家，華為雲合作夥伴超過４﹒１萬家，華為ＩＣＴ學

院達到２２００多個。華為預計，到２０３０年全球通用計算能力將增長１０倍，ＡＩ計算能力

將增長５００倍，全球聯接總數達到２０００億，萬兆企業ＷｉＦｉ滲透率達４０％，雲服務佔

企業應用支出比例為８７％。

另外，華為戰略研究院院長周紅表示，在ＡＩ能力快速提升的情況下，需要考慮ＡＩ的目標

如何與人類一致並且正確和高效地執行。除了通過規則和法律來加強ＡＩ的倫理和治理外，從理

論和技術的角度看，要達到這些要求，目前還面臨三個重要挑戰：ＡＩ的目標定義、正確性與適

應性、效率。（ｓｌ）

