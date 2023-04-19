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AH股新聞

19/04/2023 17:47

《華為動向》孟晚舟：數字化市場巨大，將與夥伴推進數字化轉型

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華為第２０屆全球分析師大會１９日至２０日在深圳舉行。華
為副董事長、輪值董事長、ＣＦＯ孟晚舟１９日在大會上表示，數字化是全行業的共同機遇，無
論是正在進行數字化轉型的企業，還是那些支撐數字化轉型的企業，都會面臨巨大的市場空間。
華為將與夥伴一起推進數字化轉型，並將持續培養數字化人才。
　　孟晚舟表示，數字經濟是全球經濟的關鍵驅動力。目前有１７０多個國家發布了數字化發展
報告，預計２０２５年５５％經濟增長來自於數字驅動、２０２６年全球數字化轉型支出將達到
３﹒４１萬億美元。華為將在聯接、計算、存儲、雲等方面保持投入，並與夥伴一起推進數字化
轉型，首先將深化與產業組織的合作，通過硬件開放、軟件開源來繁榮產業生態，同時加大投入
夥伴生態，持續培養數字化人才。
　　華為企業業務合作夥伴已超過３﹒５萬家，華為雲合作夥伴超過４﹒１萬家，華為ＩＣＴ學
院達到２２００多個。華為預計，到２０３０年全球通用計算能力將增長１０倍，ＡＩ計算能力
將增長５００倍，全球聯接總數達到２０００億，萬兆企業ＷｉＦｉ滲透率達４０％，雲服務佔
企業應用支出比例為８７％。
　　另外，華為戰略研究院院長周紅表示，在ＡＩ能力快速提升的情況下，需要考慮ＡＩ的目標
如何與人類一致並且正確和高效地執行。除了通過規則和法律來加強ＡＩ的倫理和治理外，從理
論和技術的角度看，要達到這些要求，目前還面臨三個重要挑戰：ＡＩ的目標定義、正確性與適
應性、效率。（ｓｌ）

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