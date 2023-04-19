《經濟通通訊社１９日專訊》臨近五一假期，內地旅遊平台預訂數據節節上升。《證券日報

》引述航班動態資訊服務Ａｐｐ「航班管家」數據，截至４月１８日，今年五一假期的國際及港

澳台機票訂單同比增長超過１０倍，而機票成交均價為４１９０元人民幣，較去年同期降低

５４﹒６５％。五一假期最熱門出境遊目的地是香港、澳門、台北、首爾、大阪、曼谷等。

報道認為，訂單激增、票價下降的原因是國際航班供應量提升。民航局１８日透露，上周

（４月１０日－４月１６日）實際執行的國際客運航班量已達２２４２班（每個往返計為１班）

，是實施「乙類乙管」前一周（１月２日至１月８日）的４﹒７倍，恢復至疫情前的２９﹒４％

；通航５９個國家，恢復至疫情前的８２％。



＊業內人士：上市航司今年扭虧有望＊



另外，據去哪兒平台數據，截至４月１２日，國內熱門城市五一機票提前預訂量已超過

２０１９年同期，而機票平均支付價格較２０１９年增長五成。航班管家Ａｐｐ數據則顯示，五

一假期國內機票訂單量同比上漲８１２％，機票成交均價１１６３元，較去年同期上漲

３３﹒８６％。

報道認為，上市航空公司業績有望迎來轉折點。據相關公司２０２２年年度報告，去年三大

航（國航、東航、南航）共計虧損１０８６﹒６７億元人民幣。展望２０２３年，多位業內人士

認為上市航司今年扭虧有望。（ｓｌ）

