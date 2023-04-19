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AH股新聞

19/04/2023 16:00

《行業數據》內地五一假期國際及港澳台機票預訂增１０倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》臨近五一假期，內地旅遊平台預訂數據節節上升。《證券日報
》引述航班動態資訊服務Ａｐｐ「航班管家」數據，截至４月１８日，今年五一假期的國際及港
澳台機票訂單同比增長超過１０倍，而機票成交均價為４１９０元人民幣，較去年同期降低
５４﹒６５％。五一假期最熱門出境遊目的地是香港、澳門、台北、首爾、大阪、曼谷等。
　　報道認為，訂單激增、票價下降的原因是國際航班供應量提升。民航局１８日透露，上周
（４月１０日－４月１６日）實際執行的國際客運航班量已達２２４２班（每個往返計為１班）
，是實施「乙類乙管」前一周（１月２日至１月８日）的４﹒７倍，恢復至疫情前的２９﹒４％
；通航５９個國家，恢復至疫情前的８２％。
　
＊業內人士：上市航司今年扭虧有望＊
　
　　另外，據去哪兒平台數據，截至４月１２日，國內熱門城市五一機票提前預訂量已超過
２０１９年同期，而機票平均支付價格較２０１９年增長五成。航班管家Ａｐｐ數據則顯示，五
一假期國內機票訂單量同比上漲８１２％，機票成交均價１１６３元，較去年同期上漲
３３﹒８６％。
　　報道認為，上市航空公司業績有望迎來轉折點。據相關公司２０２２年年度報告，去年三大
航（國航、東航、南航）共計虧損１０８６﹒６７億元人民幣。展望２０２３年，多位業內人士
認為上市航司今年扭虧有望。（ｓｌ）

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