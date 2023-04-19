《經濟通通訊社１９日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，擬分拆所
屬子公司鄭州恒達智控科技至上海證券交易所科創板上市，而分拆完成後，該集團仍擁有對恒達
智控的控制權。
該集團指，恒達智控發行詳情如發行規模及定價方式待定，而分拆可適應煤礦智能化發展趨
勢，有利於提升整體估值水平等。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
19/04/2023 07:53
《國企紅籌》鄭煤機（００５６４）擬分拆恒達智控滬科創板上市
《經濟通通訊社１９日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，擬分拆所
屬子公司鄭州恒達智控科技至上海證券交易所科創板上市，而分拆完成後，該集團仍擁有對恒達
智控的控制權。
該集團指，恒達智控發行詳情如發行規模及定價方式待定，而分拆可適應煤礦智能化發展趨
勢，有利於提升整體估值水平等。（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰19/04/2023 07:53 《國企紅籌》新華文軒（００８１１）最多１﹒５億人幣認購基金
19/04/2023 07:53 《國企紅籌》中國通號（０３９６９）尋找海外投資併購目標
19/04/2023 07:53 《國企紅籌》中國太保（０２６０１）斥６億人幣認購寶武綠碳基金
19/04/2023 07:53 《國企紅籌》紅星美凱龍（０１５２８）未完成回購，擬作特別分紅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰