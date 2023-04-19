《經濟通通訊社１９日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，擬分拆所

屬子公司鄭州恒達智控科技至上海證券交易所科創板上市，而分拆完成後，該集團仍擁有對恒達

智控的控制權。

該集團指，恒達智控發行詳情如發行規模及定價方式待定，而分拆可適應煤礦智能化發展趨

勢，有利於提升整體估值水平等。（ｗｈ）

