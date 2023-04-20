《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》對於在房地產金融政策上是否還會進一步

支持，人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，近一段時間，隨著前期穩經濟大盤、穩定房地產政策效果

持續顯現，各方信心加快恢復，房地產市場出現積極變化，交易活躍性有所上升，多項指標與去

年四季度相比出現邊際好轉，在房地產金融數據上也有所反映。房地產貸款主要由個人住房貸款

和開發貸款兩項構成。人民銀行將繼續密切關注房地產金融形勢變化，堅持房子是用來住的、不

是用來炒的定位，會同金融部門持續抓好已出台政策落實，支持剛性和改善性住房需求，保持房

地產融資平穩有序，加大保交樓金融支持，加快完善住房租賃金融政策體系，推動房地產業向新

發展模式平穩過渡。

他指出，從數據上看，今年一季度個人住房貸款月均發放額大約是５９００億元（人民幣．

下同），比去年四季度的月均發放額多１９００億元，與同期商品房銷售額的比值處於合理的區

間。一季度開發貸款累計新增約５７００億元，與同期商品房在建規模相比也處在比較高的水平

。債券方面，一季度房地產企業境內債券發行１５００多億元，同比增長超過２０％，境外債券

市場信心也在逐步恢復。



＊新發放個人住房貸款利率同比降＊



鄒瀾表示，去年年末，人民銀行、銀保監會建立了新發放首套房貸利率政策動態調整機制，

實現了因城施策原則下首套房貸利率政策的雙向動態靈活調整，也就是說，可以「既管冷、又管

熱」，既支持房地產市場面臨較大困難的城市用足用好政策工具箱，又要求房價出現趨勢性上漲

苗頭的城市及時退出支持政策，恢復執行全國統一的首套房貸利率下限。

據統計，截止到３月末，符合放寬首套房貸利率下限條件的城市有９６個。其中，８３個城

市下調了首套房貸利率下限，這些城市執行的下限與全國下限相比，大概低１０到４０個基點；

１２個城市取消了首套房貸利率下限。首套房貸利率政策的調整優化，帶動房貸利率有所下降。

從全國看，今年３月，新發放個人住房貸款利率４﹒１４％，同比下降了１﹒３５個百分點。

