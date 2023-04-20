《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》近期部分地方法人銀行發布了下調存款利

率的公告，對於這些銀行存款「降息」，人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，去年４月，人民銀行指

導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，引導各銀行參考市場利率變化情況，合理調整

存款利率水平。去年９月，主要銀行又根據當時的市場變化，進一步主動下調了存款利率，其他

銀行也陸續跟進調整。當時，大部分銀行已經主動下調過存款利率，近期主要是上次沒有調整的

中小銀行補充下調，也有一些銀行是在春節前後存款利率上調後的回調。

對於今年人行是否會引導金融機構下調存款利率，鄒瀾指出，通過自律機制協調，由大型銀

行根據市場條件變化，率先調整存款利率。中小銀行根據自身的情況，跟進和補充調整，保持與

大型銀行的存款利率差相對穩定，有利於維護市場競爭秩序，保障銀行負債穩定性，保持合理息

差，實現持續穩健經營，增強支持實體經濟的能力和可持續性。人民銀行將繼續深化利率市場化

改革，持續發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用。

