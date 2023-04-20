《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，去年

為應對疫情衝擊，穩經濟大盤，人行針對特定領域出台了多項新的工具，包括支持交通物流、設

備更新改造、保交樓等等。總的來說，結構性貨幣政策發揮了積極作用。截至今年３月末，結構

性貨幣政策工具一共是１７項，餘額大約６﹒８萬億元人民幣，有效引導了金融機構合理投放貸

款，促進金融資源向重大領域和薄弱環節傾斜。

鄒瀾表示，在決定結構性貨幣政策工具設立、延續和退出的時候主要考慮兩個方面的情況。

一個方面是經濟運行中突出的結構矛盾，比如小微企業往往面臨融資難、融資貴的問題。為緩解

其融資壓力，人行創設了多項幫扶小微企業的結構性工具，既有再貸款、再貼現等長期性的工具

，也有在疫情期間創設的普惠小微貸款支持工具等階段性工具。考慮到上述情況會隨著經濟金融

形勢變化而變化，因此多數的結構性工具是階段性工具，設立時都有明確的實施期限。在實施期

結束時，如果經濟運行的主要矛盾已經發生變化，或者商業銀行服務意願和能力已經有效提升，

結構性工具完成了政策目標，就會按期及時退出。



＊已經發放存量資金可繼續使用，最長使用期限３到５年＊



鄒瀾進一步說明：一是結構性貨幣政策工具發揮的是牽引帶動作用，激勵商業銀行迅速提升

金融服務水平，引導其加大對特定領域的信貸投放，後續可持續的商業銀行貸款才是金融支持國

民經濟重點領域和薄弱環節的關鍵所在，通常還有其他宏觀信貸指導政策會繼續鞏固成效；二是

結構性貨幣政策工具退出是平穩有序的，工具退出指的是中央銀行不再新發放資金，但已經發放

的存量資金可以繼續使用，最長使用期限可以達到３到５年，也就是說工具的機制設計本身就是

緩退坡的。

