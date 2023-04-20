《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》銀保監發布，近期監測發現，個別網站發

布「中國時間銀行上市」等虛假信息，且有名為「時間銀行」的移動應用程序（Ａｐｐ）以公益

養老為名目開展投資活動。銀保監從未批准設立「中國時間銀行」，相關網站、社交平台、

Ａｐｐ等所稱「中國時間銀行」有關內容均為虛假消息，相關投資活動涉嫌違法犯罪。

銀保監稱，以「時間銀行」命名網站、ＡＰＰ、微信公眾號、自媒體帳號等行為，涉嫌違反

《中華人民共和國商業銀行法》第十一條以及《中華人民共和國銀行業監督管理法》第十九條「

未經國務院銀行業監督管理機構批准……任何單位不得在名稱中使用『銀行』字樣」、「未經國

務院銀行業監督管理機構批准，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融

機構的業務活動」的規定。

銀保監並表示，已與國家網信辦、工信部、市場監管總局聯合發布《關於規範「銀行」字樣

使用有關事項的通知，在全國範圍內開展了違法使用「銀行」字樣專項清理整治活動，部分違法

行為已得到糾正。銀保監將會同有關部門常態化做好規範「銀行」字樣使用工作，清理虛假網絡

信息，整治違法違規行為，維護良好市場秩序。

