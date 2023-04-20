《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中國國家外匯管理局資本項目管理司司長

肖勝表示，今年將有序擴大跨境貿易投資高水平開放相關政策試點；穩妥有序推進區域性金融開

放，因地制宜支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區、上海國際金融中心等特殊經濟區域資本項目

外匯管理改革創新、先行先試。

外匯局主管的期刊《中國外匯》雜誌發文引述肖勝指出，研究出台跨國公司「低版本」資金

池試點政策，研究升級「高版本」資金池試點政策，穩步擴大試點，便利不同規模的企業集團跨

境資金統籌使用。同時，建立健全風險防範機制，有效防範跨境資金流動風險。



＊優化境外機構發行「熊貓債」外匯管理政策＊



肖勝指出，持續跟蹤評估前期４個試點地區貿易投資高水平開放試點政策實施情況，綜合考

慮地區實際和試點政策效果，穩步推動４地高水平開放及其他試點政策的優化和擴圍。

研究制定銀行信貸資產跨境轉讓本外幣一體化政策。研究制定本外幣一體化的銀行信貸資產

跨境轉讓試點政策，促進試點業務規範發展。深入推進債券市場制度型開放，繼續完善境外機構

投資境內債券市場資金管理，優化境外機構發行「熊貓債」外匯管理政策，增強境內債券市場對

境外機構的吸引力。繼續深化合格機構投資者制度外匯管理改革，進一步簡化完善合格境外機構

投資者（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ）外匯管理，持續便利境外機構來華證券投資。繼續規範引導合

格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）業務健康發展。



