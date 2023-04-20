《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行調查統計司司長阮健弘在一季度

金融統計數據新聞發布會上表示，初步測算，今年一季度宏觀槓桿率是２８９﹒６％，比上年末

高８個百分點。目前中國經濟恢復發展勢頭良好，這將有助於全年宏觀槓桿率保持基本穩定。

她同時表示，今年一季度經濟仍處於恢復的過程當中，金融體系加大對實體經濟的支持力度

，債券發行前置等因素強化了宏觀槓桿率的細節特徵。



＊Ｍ２增速較高，主因是金融體系靠前發力撐經濟＊



３月末Ｍ２餘額是２８１﹒４６萬億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒７％，比上月末

低０﹒２個百分點，比上年同期高３個百分點，Ｍ２增速保持在一個較高的水平上。Ｍ１餘額是

６７﹒８１萬億元，同比增長５﹒１％。阮健弘表示，Ｍ２的增速比較高，主要是金融體系靠前

發力，加強對實體經濟的資金支持，派生的貨幣相應增加。



＊首季貸款投放較多，機構支持政府債券靠前發行＊



她表示，一季度是金融機構信貸投放的高峰，過去兩年，一季度新增的貸款大約佔全年新增

貸款的４０％。今年一季度，金融機構貸款投放也比較多，各項貸款新增１０﹒６萬億元，同比

多增２﹒２７萬億元。同時，金融機構的債券投資增加也比較多，一季度，金融機構債券投資增

加２﹒４２萬億元，同比多４９８６億元。其中，政府債券投資增加了１﹒７９萬億元，佔全部

債券投資增加額的７４％，這與金融機構支持政府債券靠前發行有關。

