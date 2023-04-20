《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，硅谷

銀行風險事件發生以來，利率風險引起了更多的關注。去年末中國資管市場出現了波動，也警示

我們要高度重視利率風險。中國堅持實施穩健的貨幣政策，利率沒有大起大落，這為金融機構管

控好利率風險也創造了較好的貨幣環境。下一步，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持以我為

主、穩字當頭，保持貨幣信貸合理增長，確保利率水平合適，發揮好結構性貨幣政策工具的引導

作用，支持經濟社會發展，在新的起點上開好局、起好步。



＊把國內目標放在首位，堅持匯率由市場決定＊



對於今年的貨幣政策會否轉向，鄒瀾表示，近年來中國貨幣政策堅持穩字當頭、以我為主，

主要有以下幾個特點：一是始終堅持穩健的調控理念。近幾年，國內外面臨的超預期衝擊較多，

貨幣政策一直堅持穩健的取向，量價一直都是適度和比較平穩的，應對了來自內外部的多重衝擊

，實現了較好的調控效果。過去五年中國Ｍ２和社融年均增速在１０％左右，與近８％的名義

ＧＤＰ年均增速基本匹配，促進了宏觀經濟大局穩定，並從根本上有利於維護金融穩定。

二是以我為主，把國內目標放在首位。中國是超大型經濟體，必須主要根據國內宏觀經濟和

物價形勢進行調節，自主把握貨幣政策。比如去年以來，全球主要央行持續大幅加息，考慮到當

時中國經濟總需求疲弱，人行沒有簡單跟隨加息，而且還先後兩次引導公開市場操作利率累計下

行了２０個基點，１年期和５年期以上ＬＰＲ分別下行了１５個基點和３５個基點。

三是堅持匯率由市場決定，為以我為主創造條件。匯率機制缺乏靈活性是約束貨幣政策自主

性、在宏觀上導致經濟金融脆弱性的重要原因。因此堅持人民幣匯率由市場供求決定，有彈性的

匯率形成機制為提升貨幣政策自主性創造了條件，有助於及時釋放外部壓力，增大了國內貨幣政

策以我為主開展調控的空間。

四是創新和運用結構性貨幣政策工具，精準有力支持重點領域、薄弱環節。適應經濟高質量

發展的內在需要，結構性貨幣政策「聚焦重點、合理適度、有進有退」，內嵌市場化的激勵機制

，充分調動金融機構的積極性，精准有力加強對普惠小微、科技創新、綠色發展等重點領域的金

融服務。





