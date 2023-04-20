《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行調查統計司司長、新聞發言人阮

健弘表示，從人民銀行的調查問卷來看，今年一季度貸款總體需求指數是７８﹒４％，比上季度

高１８﹒９個百分點。從行業投向來看，新增貸款主要投向製造業、基礎設施業、服務業等重點

領域，房地產業貸款增長呈上升態勢，貸款的行業結構進一步優化。



＊３月末製造業中長期貸款同比增４１％＊



具體來看，製造業中長期貸款保持較高的增長水平。３月末製造業中長期貸款同比增長

４１﹒２％，比上月末和上年末分別高０﹒６和４﹒５個百分點，比全部產業中長期貸款增速要

高２３﹒６個百分點。一季度新增１﹒３萬億元（人民幣．下同），同比多增６２３７億元。３

月末，高技術製造業中長期貸款餘額同比增長４２﹒５％，比上月末低２﹒５個百分點，比上年

末高５﹒２個百分點。一季度新增２７２８億元，同比多增１３３９億元。基礎設施行業中長期

貸款增速繼續提升。３月末，基礎設施行業中長期貸款增長１５﹒２％，比上月末和上年同期分

別高０﹒４和２﹒２個百分點。一季度新增２﹒１６萬億元，同比多增７７７１億元。



＊３月末房地產業中長期貸款增長６﹒４％＊



不含房地產業的服務業中長期貸款增速繼續加快。３月末，服務業（不含房地產業）中長期

貸款增長１６﹒１％，比上月末和上年末分別高０﹒３和２﹒６個百分點。一季度新增３﹒０７

萬億元，同比多增１﹒０４萬億元。房地產業中長期貸款增速呈上升態勢。３月末，房地產業中

長期貸款增長６﹒４％，比上月末和上年末分別高０﹒７和２﹒４個百分點。一季度新增

６５３６億元，同比多增３７９１億元。

