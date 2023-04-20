《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行調查統計司司長、新聞發言人阮

健弘表示，預計２０２３年信貸投放以及社會融資規模的增長將保持平穩。

她指出，今年以來，人民銀行繼續發揮結構性貨幣政策的精準導向作用，引導金融機構加大

對普惠金融、科技中小、科技創新等領域的金融服務，增強經濟增長的潛能。３月末，製造業中

長期貸款餘額同比增長４１﹒２％，比各項貸款的增速高２９﹒４個百分點；基礎設施領域中長

期貸款餘額同比增長１５﹒２％，比各項貸款的增速高３﹒４個百分點；科技型中小企業貸款餘

額同比增長２５﹒２％，比各項貸款的增速高１３﹒４個百分點；普惠小微貸款餘額同比增長

２６％，比各項貸款的增速高１４﹒２個百分點。普惠小微的授信戶數為５７６５萬戶，同比增

長１４﹒４％。

從利率看，實體經濟綜合融資成本穩中有降。貸款市場利率改革效能持續釋放，３月份新發

放的企業貸款加權平均利率為３﹒９６％，比上年同期低２９個基點；新發放的普惠小微企業貸

款利率為４﹒４２％，比上月和上年同期分別低１１和４１個基點。

