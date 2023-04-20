《經濟通通訊社２０日上海專?》內地自動駕駛卡車公司圖森未來昨日（１９日）在上海車

展上發布Ｌ２域控制器集中式產品，整合自動駕駛域控制器、集中式４Ｄ雷達解決方案、集中式

定位模塊和感知與定位融合算法。該方案同時支持商用車和乘用車，計劃在２０２４年實現量產

交付，目前還沒有拿到訂單。

圖森未來ＣＥＯ呂程在當日媒體交流中稱，近幾年無人駕駛寒冬到來，圖森未來希望把一部

分技術剝離出來，為主機廠提供Ｌ２服務，更快實現商業化。

圖森未來董事會主席陳默在同一場合稱，圖森未來仍在繼續推進Ｌ４業務，目前只是新增一

個業務板塊獲得更多營收。

目前汽車自動駕駛技術劃分為Ｌ０至Ｌ５共六個級別：Ｌ１至Ｌ２為輔助駕駛技術；Ｌ３及

以上為自動駕駛；Ｌ４是指在絕大部分場景下，車輛可實現自動駕駛，不需要人類駕駛員干預。

汽車智能駕駛技術至今已形成兩條發展路徑。一條是一步到位進入自動駕駛。谷歌是這條路

線的倡導者，Ｗａｙｍｏ便從谷歌分拆而來，圖森未來、小馬智行、文遠知行、輕舟智航、元戎

啟行等創業公司均屬於這一陣營。另一條是從輔助駕駛不斷迭代升級，最終實現自動駕駛，代表

企業是特斯拉。現階段Ｗａｙｍｏ路線因落地困難遇冷，Ｌ４無人駕駛公司紛紛轉向特斯拉路線

，希望在Ｌ２市場分到蛋糕。（ｌｃ）

