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AH股新聞

20/04/2023 18:09

《國企紅籌》山東新華製藥（００７１９）首季純利升３９﹒７２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》山東新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）公布，
２０２２年第一季度純利為１﹒５２億元（人民幣．下同），按年增長３９﹒７２％；基本每股
收益為０﹒２３元。
　　　期內，營業收入為２６﹒４億元，按年增４４﹒１５％。（ｈｐ）

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