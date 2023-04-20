《經濟通通訊社２０日專訊》山東新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）公布，
２０２２年第一季度純利為１﹒５２億元（人民幣．下同），按年增長３９﹒７２％；基本每股
收益為０﹒２３元。
期內，營業收入為２６﹒４億元，按年增４４﹒１５％。（ｈｐ）
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20/04/2023 18:09
《國企紅籌》山東新華製藥（００７１９）首季純利升３９﹒７２％
《經濟通通訊社２０日專訊》山東新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）公布，
２０２２年第一季度純利為１﹒５２億元（人民幣．下同），按年增長３９﹒７２％；基本每股
收益為０﹒２３元。
期內，營業收入為２６﹒４億元，按年增４４﹒１５％。（ｈｐ）
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