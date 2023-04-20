《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９７﹒８１億元，買盤超賣盤，流入２２﹒１９億元，佔每日額度４﹒２７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２８﹒７１億元，賣盤超買盤，流走
８﹒７１億元，佔每日額度２﹒０７％。
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20/04/2023 16:39
《深港通》北上全日流入２２﹒２億，南下全日流走８﹒７億
《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９７﹒８１億元，買盤超賣盤，流入２２﹒１９億元，佔每日額度４﹒２７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２８﹒７１億元，賣盤超買盤，流走
８﹒７１億元，佔每日額度２﹒０７％。
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