《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平同加蓬總統邦戈舉行會談
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國家主席習近平１９日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的加蓬總統邦戈舉行會談。兩國元
首決定將中加全面合作夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。
Ａ股分拆上市趨活躍，央國企充當中堅力量
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Ａ股公司分拆上市再添一例。鄭煤機１８日公告，擬分拆所屬子公司恆達智控至上交所科創板上
市。２０１９年分拆上市相關規則發布實施以來，Ａ股分拆上市漸趨活躍，累計已有約百家公司
披露分拆預案。
發改委：適度超前布局數字基礎設施
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發改委新聞發言人孟瑋１９日在新聞發布會上表示，發改委正在抓緊研究起草關於恢復和擴大消
費的政策文件，將下大力氣穩定汽車消費，研究制定關於營造放心消費環境的政策文件。適度超
前布局數字基礎設施，支持符合條件的民間投資項目發行ＲＥＩＴｓ。
《上海證券報》
習近平同加蓬總統邦戈舉行會談
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國家主席習近平１９日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的加蓬總統邦戈舉行會談。兩國元
首決定將中加全面合作夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。
發改委：適時出台務實管用的政策舉措
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發改委新聞發言人孟瑋１９日在新聞發布會上表示，發改委正在抓緊研究起草關於恢復和擴大消
費的政策文件，將下大力氣穩定汽車消費，研究制定關於營造放心消費環境的政策文件。適度超
前布局數字基礎設施，支持符合條件的民間投資項目發行ＲＥＩＴｓ。
放權「鬆綁」，上海推１８項舉措激發科創活力
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上海１９日發布《關於本市進一步放權鬆綁激發科技創新活力的若干意見》，以關鍵點的突破引
領科技體制改革向縱深推進。推出１８項放權鬆綁舉措，推動一批「硬科技」企業在科創板上市
。《意見》自今日起施行，有效期至２０２８年４月１９日。
《證券時報》
習近平同加蓬總統邦戈舉行會談
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國家主席習近平１９日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的加蓬總統邦戈舉行會談。兩國元
首決定將中加全面合作夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係。
海量招聘會凸顯就業難題，解決供需錯配尚待實招
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春風送暖之際，亦是「春招」就業關鍵時期。近日，記者實地走訪北京立水橋招聘會了解到，儘
管開年以來各地組織了大量的招聘會，多數求職人仍對今年就業前景倍感壓力，就業供需兩端錯
位的深層次問題待出實招解決。
假央企屢禁不止，治本需消除「國資迷信」
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多家大型央企的下屬公司被中介機構或掮客明碼標價，少則七八十萬，多則數百萬人民幣，就可
以把一家民營公司的股東背景變為國有性質。眾多企業不惜每年支出高昂的掛靠費用也要偽裝成
國企，根源在於市場上的「國資迷信」尚未得到扭轉。（ｌｃ）
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