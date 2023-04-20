《經濟通通訊社２０日專訊》中金分析指出，一季度數據整體恢復態勢良好，ＧＤＰ增長高

於市場一致預期，從投資、房地產、消費和出口幾個維度都處於周期底部回升的修復過程中，其

中結構上邊際改善彈性最大的是前期受損的服務業消費和地產銷售。

對於股票市場層面，中金指出，３月下旬開始提示市場前期的震蕩整理行情正接近尾聲，當

時建議投資者「二季度可以積極一些」，上周物價數據受到投資者普遍關注。中金強調，物價走

勢無礙市場表現。結合當前整體估值不高，以及上述相對有利的環境，繼續對市場維持積極觀點

。

配置方面，判斷市場風格有望逐步均衡。ＴＭＴ板塊受益產業趨勢快速發展的支持仍然活躍

，但未來業績能否兌現仍有不確定性，經歷前期過快上漲後臨近一季報披露期，波動可能開始加

大，市場風格有望逐漸均衡。若後續中國增長復蘇得到更多數據驗證，行業基本面邏輯可能重新

重於主題邏輯。除了ＴＭＴ為代表的成長板塊，同時建議繼續關注經濟修復主線，如泛消費板塊

中的家電家居、食品飲料、醫藥等。主題方面關注一帶一路、國企估值重塑等。（ｄｗ）



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