《神州經脈》官媒放風４月５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有下調可能性，但人

民銀行今日公布的５年期以上ＬＰＲ仍持平於４﹒３％，符市場預期，１年期ＬＰＲ亦持平

３﹒６５％，ＬＰＲ連續第八個月保持不變，地產、有色、汽車股今早領跌，滬綜指半日收跌

０﹒６９％，午後券商及保險板塊回升撐市，滬綜指升幅顯著收窄，全日僅收跌０﹒０９％，報

３３６７﹒０３點，深成指跌０﹒３７％，創業板指跌１﹒２％。兩市全日成交１１３８７億元

（人民幣．下同），按日增２﹒１％，連續第１３個交易日突破１萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８７９６，較上個交易日４時３０分收盤

價升１７０點子，結束三連跌。全日在６﹒８７８２至６﹒８９７０之間波動。人民幣兌一美元

中間價今報６﹒８９８７，較上個交易日跌２５６點子，創自３月１７日以來逾１個月新低，上

個交易日報６﹒８７３１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行表示，中國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長

期通縮或通脹的基礎。人行又指，要高度重視利率風險，並將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持以

我為主、穩字當頭。另據人行初步測算，首季宏觀槓桿率是２８９﹒６％，比上年末高８個百分

點。３月末Ｍ２餘額２８１﹒４６萬億元，同比增長１２﹒７％，比上月末低０﹒２個百分點，

比上年同期高３個百分點。Ｍ１餘額６７﹒８１萬億元，同比增長５﹒１％。首季金融機構貸款

新增１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元；債券投資增加２﹒４２萬億元，同比多

４９８６億元，其中政府債券投資增加１﹒７９萬億元，佔全部債券投資增加額的７４％。



２﹒ 商務部表示，今年１－３月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）４０８４﹒５億元人民幣，同

比增長４﹒９％。增幅較首兩月放緩。今年１－２月ＦＤＩ為２６８４﹒４億元人民幣，按年增

長６﹒１％。１－３月對外非金融類直接投資（ＯＤＩ）為２１５９﹒７億元人民幣，同比增長

２６﹒３％；折合３１５﹒４億美元，同比增長１７﹒２％，亦相較首兩月放緩。另中國商務部

有關負責人上周在京與美國商務部官員會面，就中美經貿關係、加強兩國商務部溝通和合作交換

意見。



３﹒ 工信部表示，將聯合相關部門研究出台穩定汽車消費、擴大內需增長的相關政策措施，同

時持續提升中國汽車產業整體競爭力和發展質量。並將穩住重點行業、支持龍頭企業和專精特新

企業發展，推動二季度工業經濟持續回穩向好、信息通信業加快發展。具體措施包括推動６Ｇ、

光通信、量子通信等關鍵核心技術加速突破，加大人工智能、區塊鏈、數字孿生等前沿技術研發

力度；大力推進５Ｇ、千兆光網等新一代信息通信技術在垂直行業、信息消費、社會民生等領域

的融合應用，推動工業互聯網規模應用等。



４﹒ 人民銀行公布，４月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上

ＬＰＲ報４﹒３％，均與上月持平，符合預期。ＬＰＲ已連續８個月保持不變。另貝殼研究院監

測顯示，今年４月貝殼百城首套主流房貸利率平均為４﹒０１％，較上月微降１基點；二套主流

房貸利率平均為４﹒９１％，與上月持平。４月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落１１６

基點和５４基點，利率價差擴大至９０基點。



５﹒ 中國國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝表示，今年將有序擴大跨境貿易投資高水平

開放相關政策試點；穩妥有序推進區域性金融開放，因地制宜支持海南自由貿易港、粵港澳大灣

區、上海國際金融中心等特殊經濟區域資本項目外匯管理改革創新、先行先試。研究制定本外幣

一體化的銀行信貸資產跨境轉讓試點政策，促進試點業務規範發展。



６﹒ 基於工業互聯網平台運行的「三一挖掘機指數」顯示，一季度全國工程機械開工率為

５３﹒１４％，較去年同期的５３﹒９８％基本持平。同時，作為工程建設的第一、二、三階段

的主力設備，挖掘機、攪拌車、汽車起重機今年一季度平均作業量同比增長１％、４﹒６％、

４﹒８％，這意味著處於動工建設的項目與全力推進建設的項目整體處於並行建設階段，新一輪

建設熱潮正在進行中。



７﹒ 硬碟生產商Ｓｅａｇａｔｅ被指違反美國出口管制法規，向華為提供總值１１億美元的產

品，據《路透》報道，Ｓｅａｇａｔｅ與美國商務部達成和解協議，同意支付罰款３億美元。罰

款將在五年內以每季１５００萬美元分期支付，第一筆將在１０月支付。中國外交部發言人汪文

斌回應稱，不了解具體情況，但強調中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理

打壓中國企業，將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。



８﹒ 外電報道，阿里巴巴正準備將盒馬分拆在香港上市，時間可能是明年或者更晚，目前正與

中金公司及摩根士丹利商討上市事宜。《上海證券報》引述盒馬鮮生回應稱，對市場傳言不作評

價。阿里巴巴集團首席財務官徐宏早前透露，獨立業務上市沒有時間表，市場是試金石，準備好

一個上一個。（ｓｌ）

