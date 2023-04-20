《鍾之日記》４月２０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股財報期間環球市場趨向審慎，恒指繼續窄幅上落，低開１２點，報２０３５４。濠賭股

繼續造好，重磅科技股沒有大幅震盪，全日收報２０３９６，升２９點或０﹒１４％，主板成交

１０１５﹒６１億元。大市成交額只有１０１５﹒６億元，恒指全日高低位差距只有１６４點。



＊Ａ場好淡爭持，金融股撐市＊



貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續第八個月按兵不動，Ａ場地產、有色、汽車股今早領跌，

滬綜指半日收跌０﹒６９％，午後券商及保險板塊回升撐市，滬指升幅顯著收窄，全日僅收跌

０﹒０９％，報３３６７﹒０３點，深成指跌０﹒３７％，創業板指跌１﹒２％。

人民銀行今日進行３４０億元人民幣７天期逆回購，淨投放２５０億元，兩市全日成交

１１３８７億元人民幣，按日增２﹒１％，連續第１３個交易日突破萬億關口。



＊越秀地產擬供股抽水，股價急挫＊



官媒放風４月５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有下調可能性，但人民銀行今日公

布的５年期以上ＬＰＲ仍持平於４﹒３％，符市場預期，１年期ＬＰＲ亦按月於持平３﹒６５％

。

在多項數據顯示地產業不景氣持續後，最新公布的５年期以上ＬＰＲ未有下調，消息持續打

擊內房股，碧桂園（０２００７）、新城發展（０１０３０）跌３﹒６％，雅居樂

（０３３８３）跌２﹒３％，融創中國（０１９１８）跌２﹒２％，萬科企業（０２２０２）跌

１﹒３％。

中新經緯報導，東方金誠首席宏觀分析師王青解讀，４月ＬＰＲ報價不變，符合市場預期，

主因是３月中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率未做調整，ＬＰＲ報價基礎穩定，而且當前銀行淨

息差處於歷史最低點，報價行壓縮ＬＰＲ報價加點動力不足；與此同時，第一季經濟超預期回升

，樓市較快回暖，也降低了下調１年期和５年期以上ＬＰＲ報價的必要性。不過王青強調，盡管

當前部分地區樓市出現小陽春，但可持續性有待進一步觀察，監管層仍有可能於後期引導報價行

下調５年期以上ＬＰＲ報價。

另外，越秀地產（００１２３）今早停牌，中午公布建議按１００供３０基準供股，供股價

為每股９元，較上日收市價１２﹒５６元折讓約２８﹒３％；所得淨額８２﹒９９億元，將用於

大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。越秀地產午後

復牌，股價一度急挫逾２０％，收市跌１１﹒６２％，報１１﹒１元，成交約６０７９萬股，涉

資６﹒６３億元。



＊輪到快手被派貨，慘跌半成＊



騰訊（００７００）繼去年以來先後盡派所持的京東（０９６１８）及美團（０３６９０）

股份，再有減持重磅科企舉動。快手（０１０２４）最近股權披露顯示，大股東騰訊旗下公司向

外部資本夥伴無償派送５１００多萬股、市值逾２６億元快手股份。減持後騰訊的快手持股由

２０﹒４５％減至１９﹒０２％。今次減持約１﹒４％快手股權後，騰訊仍為快手單一最大股東

，但後續會否再向股東派送股份或以其他方式進一步減持引起市場關注。

受消息拖累，快手瀉５﹒２％，報４９元，創逾５個月新低。騰訊則小跌０﹒１％，報

３５７元。

另外，騰訊遭花旗調低目標價３％。花旗發表研究報告將騰訊目標價由５２０元降至５０３

元，維持「買入」評級。花旗在研究報中指出，因高基數效應及收入遞延，該行下調騰訊增長預

測，而調低目標價，則反映了公司對騰訊２０２３－２５年遊戲、廣告、金融科技業務預測看法

保守。此外，花旗預期，騰訊首季業績相對上符合市場預期，估計公司將於次季發布新遊戲，令

收入逐步改善。





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