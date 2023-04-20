《經濟通通訊社２０日專訊》據《上海證券報》報道，中國航天科工集團第二研究院２５所

近日在北京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通訊實驗，利用高精度螺旋相位板天

線在１１０ＧＨｚ頻段實現４種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成

１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，報道指，有關實驗為中國６Ｇ通訊

技術發展提供重要保障和支撐。

６Ｇ概念股今早異動拉升，信科移動（滬：６８８３８７）漲１５﹒３％，本川智能

（深：３００９６４）飆１２％，中京電子漲７﹒２％，中興通訊（深：００００６３）升

５﹒８％，大恒科技（滬：６００２８８）升５﹒４％，世嘉科技（深：００２７９６）升

３﹒９％。三大電信商方面，中國移動（滬：６００９４１）升０﹒５％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）跌０﹒２％，中國電信（滬：６０１７２８）揚０﹒７％。

近年中美兩國分別在密鑼緊鼓部署６Ｇ科技，而太赫茲通信因提供更大傳輸帶寬，滿足更高

速率的傳輸需求，因此成為６Ｇ通信的關鍵技術之一。（ｅｙ）

