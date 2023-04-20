《經濟通通訊社２０日專訊》據人社部數據，今年內地線下招聘會比往年多三成。其中，崗

位數量過萬、進場人數過萬、意向簽約超千人的特大型招聘會達到近百場。《證券時報》近日實

地走訪了位於北京立水橋招聘會了解到，盡管今年各地組織了大量的招聘會，但多數求職人仍對

今年就業前景倍感壓力，就業供需兩端錯位的深層次問題待出實招解決。

有求職者表示，雖然參加的各類招聘活動不少，但自己理想的就業崗位卻不見增加；部分企

業雖有招聘，但崗位薪資相比此前卻有所下降。「僧多粥少」為今年的求職增加了不小難度。

報道指，目前的就業難題出現在供需兩端不匹配。一方面，用人單位崗位需求與求職者能力

和期望之間的結構性錯配。另一方面，勞動力與教育體系匹配度欠佳導致的就業市場出現結構性

錯配同樣需要重視。在招聘現場，為數不多的幾家科技型企業展台前均是門庭若市，反觀部分房

屋中介、保險銷售公司處卻鮮有應聘者駐足。

浙商證券首席經濟學家李超指出，經濟轉型過程中所需要的勞動力與教育體系的匹配度欠佳

，過去幾年大學生更多地從事了互聯網、教育等行業，學習並扎根制造業的人較少，這導致就業

市場出現結構性錯配。（ｌｃ）

