《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股四大快遞公司順豐（深：００２３５２）、圓通

（滬：６００２３３）、韻達（深：００２１２０）和申通（深：００２４６８）昨日（１９日

）均發布３月快遞服務經營數據。除韻達外，其他三家快遞企業在營業收入、業務量的關鍵指標

上均實現同比增長。但在單票收入上，４家快遞企業均較去年同期有所下滑。

順豐控股３月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入２０６﹒１６億元（人民幣．下同

），同比增長９﹒２８％。其中，國內速運物流業務收入同比增長２５﹒６２％，達到

１５６﹒５６億元；當月單票收入為１５﹒１６元，同比減少２﹒３２％。

圓通速遞３月快遞產品收入４３﹒６５億元，同比增長２４﹒２９％；快遞產品單票收入

２﹒４６元，同比下降０﹒９３％。

申通快遞３月快遞服務業務收入營收３１﹒７７億元，同比增長２５﹒６３％；快遞服務單

票收入２﹒４１元，同比下降５﹒８６％。

韻達股份３月快遞服務業務收入達３６﹒６５億元，同比下降１０﹒６５％；單票收入下滑

２﹒３２％至２﹒５３元。

國信證券近期研報表示，快遞需求增長修復趨勢明顯，預計２０２３年全年業務量增速有望

明顯高於一季度表現。目前，快遞行業價格競爭的監管仍具持續性，無需過度擔憂價格戰。

（ｌｃ）

