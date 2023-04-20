《經濟通通訊社２０日專訊》北京證監局近日發布通知，要求開展２０２３年公司債券發行

人全面自查工作，並開展現場檢查工作。同時，山西證監局、重慶證監局亦宣布對公司債發行人

進行現場檢查。

根據北京證監局的要求，截至４月３０日有存續債券的發行人應開展債券業務自查工作，填

寫自查工作底稿，形成自查問題匯總表。相關文件要在５月１５日之前反饋給北京證監局。

北京證監局的公司債自查工作主要關注四大項內容，分別為償債能力、信息披露、募集資金

、公司治理及承諾事項及其他。

償債能力方面，北京證監局要求發行人填寫２０２１年－２０２２年連續兩個年度的主要財

務指標、長期償債能力、短期償債能力、對外擔保等情況。

在信息披露方面，監管要求公司債發行人對信息披露事務管理、信息披露綜合要求、定期報

告披露內容與格式要求、臨時報告披露進行自查，填報是否執行自查程序、發現的問題或關注事

項、是否完成整改等。

在募集資金方面，募集資金相關制度、專戶存儲情況、募集資金使用情況是自查重點。

此外，公司治理中的「發行人與控股股東、實際控制人相互獨立情況」、「關聯交易」、「

資金佔用和擔保」等項目需要發行人進行自查。而投資者保護、輿情應對處置等也是自查重點。

（ｌｃ）

