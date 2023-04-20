  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/04/2023 09:49

《神州債市》多地證監局展開公司債發行人自查自糾

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北京證監局近日發布通知，要求開展２０２３年公司債券發行
人全面自查工作，並開展現場檢查工作。同時，山西證監局、重慶證監局亦宣布對公司債發行人
進行現場檢查。
　　根據北京證監局的要求，截至４月３０日有存續債券的發行人應開展債券業務自查工作，填
寫自查工作底稿，形成自查問題匯總表。相關文件要在５月１５日之前反饋給北京證監局。
　　北京證監局的公司債自查工作主要關注四大項內容，分別為償債能力、信息披露、募集資金
、公司治理及承諾事項及其他。
　　償債能力方面，北京證監局要求發行人填寫２０２１年－２０２２年連續兩個年度的主要財
務指標、長期償債能力、短期償債能力、對外擔保等情況。
　　在信息披露方面，監管要求公司債發行人對信息披露事務管理、信息披露綜合要求、定期報
告披露內容與格式要求、臨時報告披露進行自查，填報是否執行自查程序、發現的問題或關注事
項、是否完成整改等。
　　在募集資金方面，募集資金相關制度、專戶存儲情況、募集資金使用情況是自查重點。
　　此外，公司治理中的「發行人與控股股東、實際控制人相互獨立情況」、「關聯交易」、「
資金佔用和擔保」等項目需要發行人進行自查。而投資者保護、輿情應對處置等也是自查重點。
（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/04/2023 09:49  《Ａ股焦點》華友鈷業跌逾１％，據報正尋求在菲律賓建設鎳加工廠

下一篇新聞︰20/04/2023 09:45  《Ａ股焦點》比亞迪智利項目獲鋰電池原料優惠價格，惟ＡＨ跌１％

其他AH股新聞
More

20/04/2023 09:49  《大灣區》發改委辦圓桌會冀美企增投資，港府介紹融入灣區情況

20/04/2023 09:44  《行業數據》首季全國造船新接訂單量增５３％，佔全球逾六成

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金