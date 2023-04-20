《經濟通通訊社２０日專訊》工信部新聞發言人趙志國今日在新聞發布會上表示，下一

步，工信部將穩住重點行業、支持龍頭企業和專精特新企業發展，推動二季度工業經濟持續回穩

向好、信息通信業加快發展，為實現全年目標任務奠定堅實基礎。

具體來說，信息通信業方面，工信部將研究出台推動新型信息基礎設施建設協調發展的政策

措施，一體化推進新型基礎設施建設；推動６Ｇ、光通信、量子通信等關鍵核心技術加速突破，

加大人工智能、區塊鏈、數字孿生等前沿技術研發力度；大力推進５Ｇ、千兆光網等新一代信息

通信技術在垂直行業、信息消費、社會民生等領域的融合應用，推動工業互聯網規模應用，聚焦

重點領域形成創新應用示範標桿，助力產業數字化轉型。

在工業互聯網方面，將研究制定工業互聯網高質量發展指導意見，進一步完善頂層設計。實

施新一輪工業互聯網創新發展工程，加快工業互聯網關鍵核心技術攻關和產業化，突破制約規模

應用技術瓶頸，提升安全防護能力。抓重點行業，編制工業互聯網與電子信息、工程機械等重點

行業融合應用指南，促進工業互聯網在重點產業鏈的普及應用。

數據顯示，內地一季度規模以上工業增加值同比增長３％，增幅高於去年四季度０﹒３個百

分點，扭轉了去年１０月份以來持續下行態勢。從行業看，通用設備、汽車、化纖行業生產由前

兩個月同比下降轉為增長，有色金屬、建材、電氣機械、專用設備等行業增速較前兩個月加快。

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