《經濟通通訊社２０日專訊》國家統計局早前公布地產數據，據計算，３月全國房地產銷售

金額為１﹒５１萬億元，同比增６﹒３％；３月房地產投資金額１﹒２３萬億元，同比跌

７﹒２４％。

群益證券分析數據指出，３月房地產銷售金額同比轉正，體現了在政策支持下，房地產銷售

正在逐漸修復。但是根據高頻數據，４月上半月重點３０城新房累計成交面積環比３月同期下降

１３％，分析認為，在疫情和春節積壓的需求釋放後，增量購房需求仍需觀察。

展望後市，由于去年同期受到疫情影響，預計４月房地產銷售有望實現同比增長。全年來看

，由于目前經濟弱勢復甦，仍維持全年房地產銷售同比小幅下降３－５％的預期。



＊資金緊張問題緩解，開發新項目意願仍弱＊



群益證券認為，３月房地產投資同比下降，房企投資仍相對謹慎。得益于銀行信貸放鬆和銷

售增長，房企資金緊張問題有所緩解。但竣工大幅增長和新開工下降的分化走勢體現了房企目前

仍以「保交樓」為首要任務，開發新項目的意願較弱。

目前商品房待售量達６﹒４８億平方米，位于高位（接近２０１５年水平），由于銷售尚未

顯著回 升，市場仍需較長時間來去化庫存，投資修復將滯後于銷售，預計全年投資額同比下降

５％－８％。

分析還指出，房地產市場目前處于弱復甦的階段，目前市場出現分化，優質國、央企背景房

企兼具融資和銷售優勢，拿地領先，市佔率有望明顯提升。（ｄｗ）

