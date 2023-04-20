《經濟通通訊社２０日專訊》內地五一假期將至，據燈塔專業版數據，截至４月２０日１１
時３２分，２０２３五一檔期新片預售總票房（含點映）突破５０００萬元人民幣。電影《長空
之王》《這麼多年》《人生路不熟》居當前預售票房榜前三位。（ｄｗ）
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20/04/2023 11:56
《中國要聞》內地五一檔期新片預售總票房突破５０００萬元人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》內地五一假期將至，據燈塔專業版數據，截至４月２０日１１
時３２分，２０２３五一檔期新片預售總票房（含點映）突破５０００萬元人民幣。電影《長空
之王》《這麼多年》《人生路不熟》居當前預售票房榜前三位。（ｄｗ）
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