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AH股新聞

20/04/2023 11:56

《中國要聞》內地五一檔期新片預售總票房突破５０００萬元人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地五一假期將至，據燈塔專業版數據，截至４月２０日１１
時３２分，２０２３五一檔期新片預售總票房（含點映）突破５０００萬元人民幣。電影《長空
之王》《這麼多年》《人生路不熟》居當前預售票房榜前三位。（ｄｗ）

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