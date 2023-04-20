《經濟通通訊社２０日專訊》盡管此前官媒放風５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

有下調可能性，但人民銀行今日公布的最新５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，仍與上月持平，不過

亦符合市場預期；１年期ＬＰＲ報３﹒６５％，同樣按月持平。在中國第一季經濟數據公布後，

ＬＰＲ連續第八個月保持不變，滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０９％，報３３６７﹒０５點，深成指低開０﹒０８％，６Ｇ概念受消息帶動造好，旅遊股

回調。

人民銀行另公布，今日進行３４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２５０億元

。

中證監主席易會滿昨日（１９日）會見了香港財政司司長陳茂波一行，雙方同意進一步支持

兩地資本市場開展全方位多層次務實合作，促進兩地市場共同發展，支持香港充分發揮獨特優勢

，更好服務國家發展大局。

內地第一季人民幣貸款增加１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元，信貸投放幅度創新

高，內媒引述專家表示，第二季信貸有望繼續保持同比多增，全年新增信貸有望達到２３﹒４萬

億元，但此預期或意味著接下來三個季度的信貸投放力度將比第一季有所減弱。（ｅｙ）

