《經濟通通訊社２０日專訊》盡管此前官媒放風５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

有下調可能性，但人民銀行今日公布的最新５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，仍與上月持平，不過

亦符合市場預期；１年期ＬＰＲ報３﹒６５％，同樣按月持平。在中國第一季經濟數據公布後，

ＬＰＲ連續第八個月保持不變，地產、有色、汽車股領跌，僅部分科技概念強勢，滬深股市今早

窄幅低開後向下走，滬綜指半日收跌０﹒６９％，報３３４６﹒９點，深成指跌０﹒５％，創業

板指跌０﹒９７％。

人民銀行今日進行３４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２５０億元，兩市半

日成交６８６６億元，較上日（１９日）同時段成交減７﹒１％。



＊ＬＰＲ未下調內房挫＊



在多項數據顯示地產業不景氣持續後，最新公布的５年期以上ＬＰＲ未有下調，消息持續打

擊內房股，新華聯（深：０００６２０）跌停，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒３％，新

城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）、萬科Ａ

（深：０００００２）跌０﹒８％。

有色股今日領跌，西部礦業（滬：６０１１６８）瀉７﹒５％，東方鋯業

（深：００２１６７）挫６﹒８％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌５﹒１％，永茂泰

（滬：６０５２０８）跌４﹒７％，志特新材（深：３００９８６）跌４﹒５％，銀泰黃金

（深：０００９７５）、洛陽鉬業（滬：６０３９９３）走低４﹒２％。



＊實驗有進展，６Ｇ概念飆＊



據《上海證券報》報道，中國航天科工集團第二研究院２５所近日在北京完成國內首次太赫

茲軌道角動量的實時無線傳輸通訊實驗，利用高精度螺旋相位板天線在１１０ＧＨｚ頻段實現４

種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸

，最大限度提升了帶寬利用率，報道指，有關實驗為中國６Ｇ通訊技術發展提供重要保障和支撐

。

６Ｇ概念股今早異動拉升，信科移動（滬：６８８３８７）漲１６﹒６％，本川智能

（深：３００９６４）飆１０﹒６％，中京電子漲６﹒８％，興森科技（深：００２４３６）漲

５﹒２％，中興通訊（深：００００６３）升４﹒７％。三大電信商則全跌，中國移動

（滬：６００９４１）跌０﹒９％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌１﹒８％，中國電信

（滬：６０１７２８）軟０﹒４％。（ｅｙ）

