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AH股新聞

20/04/2023 13:44

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４７％，深成指跌０﹒８１％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒４７％，報３３５４﹒２４
點，滬深３００指數跌０﹒６９％，深成指跌０﹒８１％，創業板指更挫１﹒４６％。上海Ｂ股
跌０﹒４３％，深圳Ｂ股跌０﹒４６％。（ｅｙ）

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