《經濟通通訊社２０日專訊》官媒放風４月５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有下

調可能性，但人民銀行今日公布的５年期以上ＬＰＲ仍持平於４﹒３％，符市場預期，１年期

ＬＰＲ亦持平３﹒６５％，ＬＰＲ連續第八個月保持不變，地產、有色、汽車股今早領跌，滬綜

指半日收跌０﹒６９％，午後券商及保險板塊回升撐市，滬綜指升幅顯著收窄，全日僅收跌

０﹒０９％，報３３６７﹒０３點，深成指跌０﹒３７％，創業板指跌１﹒２％。

人民銀行今日進行３４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２５０億元，兩市全

日成交１１３８７億元，按日增２﹒１％，連續第１３個交易日突破１萬億元。



＊ＬＰＲ按兵不動，地產股連跌＊



在多項數據顯示地產業不景氣持續後，最新公布的５年期以上ＬＰＲ未有下調，消息持續打

擊內房股，新華聯（深：０００６２０）跌停，嘉凱城（深：０００９１８）挫９﹒８％，招商

蛇口（深：００１９７９）跌０﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟０﹒３％。

旅遊股昨日急漲今日快速回吐，曲江文旅（滬：６００７０６）瀉９﹒１％，眾信旅遊

（深：００２７０７）跌６％，三特索道（深：００２１５９）跌５﹒５％，嶺南控股

（深：０００５２４）挫５﹒４％，長白山（滬：６０３０９９）跌４﹒５％，張家界

（深：０００４３０）跌４﹒１％，中國中免（滬：６０１８８８）跌３﹒４％。



＊類ＣｈａｔＧＰＴ概念又狂飆＊



保險股發力穩盤，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒９％，中國太保

（滬：６０１６０１）揚１﹒８％，中國平安（滬：６０１３１８）升０﹒８％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升０﹒７％；部分券商股亦升，長城證券（深：００２９３９）升

３﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）升２％，中原證券（滬：６０１３７５）升１﹒８％

，華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒６％，申萬宏源（深：０００１６６）升０﹒４％。

類ＣｈａｔＧＰＴ概念再爆發，萬興科技（深：３００６２４）、藍色光標

（深：３０００５８）升兩成漲停，首都在線（深：３００８４６）升１７﹒８％，神州泰岳

（深：３００００２）升１４﹒７％，九聯科技（滬：６８８６０９）升１２﹒８％，軟通動力

（深：３０１２３６）升１０﹒２％，同方股份（滬：６００１００）升一成漲停，科大訊飛

（深：００２２３０）升９﹒３％。

６Ｇ領域有進展，概念股異動拉升，信科移動（滬：６８８３８７）飆兩成漲停，本川智能

（深：３００９６４）飆１４﹒７％，中京電子漲６﹒９％，興森科技（深：００２４３６）漲

６﹒８％，中興通訊（深：００００６３）升５﹒５％。三大電信商全日上下波動，中國移動

（滬：６００９４１）收升１％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌０﹒２％，中國電信

（滬：６０１７２８）揚０﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１１３﹒０２ －０﹒２８

上證綜合指數 ３３６７﹒０３ －０﹒０９ ４９９６﹒７２

上證Ａ股指數 ３５２９﹒５４ －０﹒０９

深證成份指數 １１７１７﹒２６ －０﹒３７ ６３９０﹒１３

深圳創業板指數 ２３８６﹒６７ －１﹒２０

上證Ｂ股指數 ２９５﹒４０ －０﹒２１ １﹒０４

深證Ｂ股指數 １１７２﹒０７ －０﹒１２ ０﹒７７

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