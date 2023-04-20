《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒０９％，報３５２９﹒５４點。

儘管此前官媒放風５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有下調可能性，但人民銀行今

日公布的最新５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，仍與上月持平，不過符合市場預期。地產股再下跌

，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌０﹒３％，保

利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％。

據《彭博》引述知情人士稱，晶片製造商長鑫存儲計劃今年在科創板ＩＰＯ，估值不低於

１０００億元人民幣。消息振奮半導體股，寒武紀（滬：６８８２５６）抽升兩成漲停，海光信

息（滬：６８８０４１）升７﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）升６﹒１％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升６﹒９％。

特斯拉以降價來提振需求的方法，雖然擴大營收但擠壓了利潤率，淨利急劇下滑。打價格戰

終需付出代價，特斯拉盤後大跌，Ａ場概念股跟隨走低，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌

０﹒７％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌

３﹒４％。（ｊｔ）







