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AH股新聞

20/04/2023 15:15

《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒０９％，報３５２９﹒５４點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒０９％，報３５２９﹒５４點。
　　儘管此前官媒放風５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有下調可能性，但人民銀行今
日公布的最新５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，仍與上月持平，不過符合市場預期。地產股再下跌
，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌０﹒３％，保
利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％。
　　據《彭博》引述知情人士稱，晶片製造商長鑫存儲計劃今年在科創板ＩＰＯ，估值不低於
１０００億元人民幣。消息振奮半導體股，寒武紀（滬：６８８２５６）抽升兩成漲停，海光信
息（滬：６８８０４１）升７﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）升６﹒１％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升６﹒９％。
　　特斯拉以降價來提振需求的方法，雖然擴大營收但擠壓了利潤率，淨利急劇下滑。打價格戰
終需付出代價，特斯拉盤後大跌，Ａ場概念股跟隨走低，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌
０﹒７％，璞泰來（滬：６０３６５９）跌１﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌
３﹒４％。（ｊｔ）
　
　
　

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