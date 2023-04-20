《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述業內消息人士透露，華友鈷業
（滬：６０３７９９）正尋求與菲律賓一家礦商合作建設第三家鎳礦石加工廠。
報道指，華友鈷業目前在菲律賓興建高壓酸浸（ＨＰＡＬ）工廠進行「探索性談判」。此前
，華友鈷業已簽署協議在印尼建ＨＰＡＬ工廠。
華友鈷業現跌１﹒４％，報５５﹒０５元人民幣。（ｊｔ）
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20/04/2023 09:49
《Ａ股焦點》華友鈷業跌逾１％，據報正尋求在菲律賓建設鎳加工廠
《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述業內消息人士透露，華友鈷業
（滬：６０３７９９）正尋求與菲律賓一家礦商合作建設第三家鎳礦石加工廠。
報道指，華友鈷業目前在菲律賓興建高壓酸浸（ＨＰＡＬ）工廠進行「探索性談判」。此前
，華友鈷業已簽署協議在印尼建ＨＰＡＬ工廠。
華友鈷業現跌１﹒４％，報５５﹒０５元人民幣。（ｊｔ）
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