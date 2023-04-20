《經濟通通訊社２０日專訊》特斯拉以降價來提振需求的方法，雖然擴大營收但擠壓了利潤

率，淨利急劇下滑。特斯拉公布第一季財報，整體營收２３３﹒３億美元，大致符合市場預期，

但淨利較去年同期大減２４％到２５億美元，毛利率則由去年同期的２９﹒１％大減至

１９﹒３％。第一季營益率１１﹒４％，低於上一季的１６％。自由現金流也跌至兩年低點

４﹒４１億美元。不同尋常的是，特斯拉這次沒有單獨列出分析師密切關注的汽車業務的利潤率

，２０２２年初時達逾３０％。

而在首季度財報發布前夕，特斯拉更再度下調Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ部分車型價

格，為今年以來第六度在美國降價。特斯拉在其網站上表示，Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航全輪驅動版

將降價５﹒６％至４９９９０美元，而Ｍｏｄｅｌ Ｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ高性能版將降

價５﹒２％至５３９９０美元。一款Ｍｏｄｅｌ ３後輪驅動版車型的價格將下調４﹒７％至

３９９９０美元。

大打價格戰終需付出代價，特斯拉盤後瀉逾６％，報１６９﹒６３美元，Ａ場概念股跟隨走

低，天齊鋰業（深：００２４６６）挫逾４％，三花智控（深：００２０５０）跌３﹒４％，天

賜材料（深：００２７０９）跌３﹒１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌２﹒８％，寧德時

代（深：３００７５０）跌１﹒４％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌１﹒４％，璞泰來

（滬：６０３６５９）跌１﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌１﹒１％。（ｊｔ）

