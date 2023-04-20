《經濟通通訊社２０日專訊》由於下游新能源車消費不及預期，鋰電行業開工率大減，連車

用電池龍頭寧德時代（深：３００７５０）旗下工廠的一線工人也表示近日沒加班，想跳槽另找

工作。「加班減少」不僅出現在寧德時代，而是整個鋰電產業鏈的現況。據ＳＭＭ調研，今年３

月，中國電芯產量為４１﹒３Ｇｗｈ，小幅環增１％，但較去年同期下滑３％。

寧德時代股價大跌，目前挫２﹒８％，報３９９﹒０５元（人民幣．下同），失守４００元

關。

其他鋰電池概念股跌幅顯著，億緯鋰能（深：３０００１４）跌３﹒８％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌３﹒８％，天合光能（滬：６８８５９９）跌２﹒９％，恒力石化

（滬：６００３４６）跌２﹒４％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌１﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒５％。

行業分析人士表示，由於下游新能源車消費暫時不及預期，疊加企業產能擴張，目前鋰電行

業整體產能利用率不足，預計鋰電行業需至第三季度才能回升至去年高點。據內媒調研報道，多

地３０名寧德時代旗下工廠一線工人現時普遍的感受均是「沒活幹」「沒班加」「收入減少」「

晉升難了」。而工廠通過增加休息天數、增加每日輪班次數等，減少工人工作時長。在加班時間

減少的情況下，工人收入隨之降低，部分工人因而選擇離職。



＊寧德時代發表電池新技術，未來或可用於電動飛機上＊



據外電報道，寧德時代周三（１９日）公布了迄今最強大的電池技術，聲稱未來可用於電動

飛機上。寧德時代的首席科學家吳凱在上海車展的發布會上表示，該款新型電池的單體能量密度

高達５００瓦時╱公斤，可以在更小的電池包空間中儲存更多能量。寧德時代２０２２年發布的

麒麟電池的能量密度可達２５５瓦時╱公斤，可實現車輛１０００公里續航。

這項技術被寧德時代稱為凝聚態電池（ｃｏｎｄｅｎｓｅｄ ｓｔａｔｅ

ｂａｔｔｅｒｙ），或是一項技術突破，將有助於一些行業從化石燃料轉向電動化，因為現有電

池不是重量太重，就是存在安全方面的疑慮。不過，對該款新型電池將使用的材料、成本和最終

的市場影響仍存在疑問。（ｊｔ）

