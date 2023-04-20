《經濟通通訊社２０日專訊》第１３３屆廣交會第一期１９日閉幕，共吸引來自２２０多個

國家和地區的境內外採購商參展，進館客流量超過１２６萬人次。廣交會發言人、中國對外貿易

中心副主任徐兵表示，當前全球經濟復甦緩慢，國際貿易增長乏力，國際航班往來仍不夠便利，

但從廣交會第一期運行情況看，參展企業和境外客商對參展效果充分肯定，普遍認為好於預期。



＊家電出口回暖，多家參展商表示忙碌接待客商＊



廣交會第一期主要涵蓋電子家電、建材家裝、工業製造、新能源等領域。《證券日報》引述

現場參展商和採購商情況指出，中國家電出口正在回暖，企業外貿訂單有所恢復，俄羅斯等「一

帶一路」沿線國家和地區是拓展重點。志高空調海外營銷公司總經理助理李彪表示，在展會上看

到不少國外老客戶，展會期間每日都有客商往返於廣州展館與志高工廠參觀洽談，基本上是滿負

荷接待。去年志高空調的國際化業務佔４０％，目前在「一帶一路」沿線國家和地區所佔市場份

額約為１０％。

《上海證券報》則引述格力電器（深：０００６５１）展區相關負責人表示，共派出近

２００人分批參加廣交會現場接待，已接待逾千名海外客商，主要來自南美、東歐、中東等全球

各地。

美的空調歐洲區域總經理劉新則稱，近年來對歐洲出口形勢較好，市場對於高能效的產品需

求不斷增高。美的捉緊廣交會線下舉辦的機遇，讓客戶直接體驗和感受面向海外市場的家庭智慧

能源解決方案，希望能更好地開拓歐洲市場。該方案通過家庭光伏儲能與智能家居聯動，預計可

降低７０％家庭電網所需電量，消費者可在３年左右收回成本。



＊新能源參展商已簽幾百萬美元意向訂單＊



本屆廣交會首次開設的新能源及智能網聯汽車展區。廣州市虎頭電池集團股份有限公司總經

理周松毅表示，此次參展的重點是公司正全力打造的虎頭家庭儲能能源生態圈。公司正不斷深耕

「一帶一路」沿線新興市場，展會期間已簽約意向訂單金額幾百萬美元。

浙江公元新能源科技股份有限公司副總經理許磊平透露，此次參展帶來了新品ＴＯＰＣｏｎ

組件與儲能等更為節能的產品，目前看來採購商反響比較好，簽約成交量符合預期，逾千本樣本

冊發完。

第１３３屆廣交會分三期舉行，每期５天。第二期是４月２３日至２７日，以日用消費品等

為主；第三期是５月１日至５日，以紡織服裝、食品等為主。（ｓｌ）

