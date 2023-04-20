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AH股新聞

20/04/2023 17:54

《神州金融》標普：內銀房地產不良貸款明年見頂，高達６６００億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》標普全球評級今日表示，中國銀行業的房地產不良貸款將在
２０２４年見頂，高達６６００億元人民幣。
　　分析指出，中國的房地產市場有望逐漸復甦，不過由於售價打折，預計２０２３年房地產銷
售不會出現增長，持續拖累房地產開發商的貸款質量。預計房地產行業的不良貸款壓力可能到
２０２４年才會見頂，不良比率將在２０２３年和２０２４年升至４﹒７％，隨後在２０２５年
回落到４％。這一預測高於２０２２年底預估的４％，更加嚴苛的不良貸款認定導致房地產開發
貸的不良率升高。
　　不良資產（ＮＰＡ）則會開始逐漸下降。預計不良資產比率將在２０２５年降至５％，低於
２０２２年估算的６﹒５％。對２０２５年不良資產比率的預測仍高於２０１９年疫情前的４％
水平，因２月監管實施了更為嚴格的資產分類規則，可能會使部分問題貸款被正式認定為不良貸
款和關注類貸款。
　　此外，標普預計，部分財力薄弱地區的地方政府融資平台進行更多重組，料會使一些規模較
小的地方銀行承受重壓。未來幾年負債沉重地區可能會面臨困境，而這些地區銀行更易遭受薄弱
地方政府融資平台的拖累。（ｄｗ）

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