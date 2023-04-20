《經濟通通訊社２０日專訊》標普全球評級今日表示，中國銀行業的房地產不良貸款將在

２０２４年見頂，高達６６００億元人民幣。

分析指出，中國的房地產市場有望逐漸復甦，不過由於售價打折，預計２０２３年房地產銷

售不會出現增長，持續拖累房地產開發商的貸款質量。預計房地產行業的不良貸款壓力可能到

２０２４年才會見頂，不良比率將在２０２３年和２０２４年升至４﹒７％，隨後在２０２５年

回落到４％。這一預測高於２０２２年底預估的４％，更加嚴苛的不良貸款認定導致房地產開發

貸的不良率升高。

不良資產（ＮＰＡ）則會開始逐漸下降。預計不良資產比率將在２０２５年降至５％，低於

２０２２年估算的６﹒５％。對２０２５年不良資產比率的預測仍高於２０１９年疫情前的４％

水平，因２月監管實施了更為嚴格的資產分類規則，可能會使部分問題貸款被正式認定為不良貸

款和關注類貸款。

此外，標普預計，部分財力薄弱地區的地方政府融資平台進行更多重組，料會使一些規模較

小的地方銀行承受重壓。未來幾年負債沉重地區可能會面臨困境，而這些地區銀行更易遭受薄弱

地方政府融資平台的拖累。（ｄｗ）

