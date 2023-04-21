《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表

示，近年來中國貨物和服務貿易發展提質增效，有助於經常帳戶保持合理規模順差，為外匯市場

平穩運行提供強有力的支撐。她指出，近年來對外貿易逐步發生了一些結構性變化，對出口形成

更多支撐，貨物貿易順差規模仍會保持較高水平。

王春英解釋稱，第一，製造業不斷轉型升級，產業鏈供應鏈穩定性的基礎更加堅實，產品競

爭力不斷提升，貿易增長的新動能不斷湧現。今年一季度，按照人民幣計價，電動汽車、鋰電池

、太陽能電池合計出口增長６７％，拉動出口２個百分點。這個拉動作用比去年進一步增強。第

二，中國不斷完善區域貿易合作，貿易夥伴多元化取得了積極進展，今年一季度對東盟和「一帶

一路」沿線國家的出口分別增長２８％、２５％。第三，以跨境電商為代表的數字貿易蓬勃發展

。一季度跨境電商出口較快增長，成為推動出口增長的重要貿易方式。至於進口，在進一步提升

國內投資和消費的共識下，進口數量會保持增長，同時大宗商品價格可能高位回落，總體看，進

口有望保持穩定。

服務貿易方面，服務貿易高質量發展成效逐步顯現，有助於中國服務貿易進出口均衡發展。

近年來，中國的製造業和服務業融合發展，生產性服務貿易尤其是計算機信息服務、商業服務等

這些新興服務業快速發展，這都將帶動相關服務貿易出口收入的增長。跨境旅行消費一直是中國

服務貿易進口的主要形式。從亞洲主要國家跨境出行穩步恢復的經驗來看，境內居民跨境旅行需

求釋放也將會有一個過程。

