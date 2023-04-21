《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英在

國新辦發布會表示，從銀行結售匯數據看，２０２３年一季度，按美元計價，銀行結匯５４６０

億美元，售匯５６１３億美元，結售匯逆差１５３億美元。春節前涉外收支順差處於季節性高位

，２至３月趨向基本均衡；１至２月銀行結售匯差額窄幅波動，３月呈現小幅逆差，綜合考慮其

他供求因素後，外匯市場供求保持基本平衡。



＊首季售匯率６８％延續穩定，結匯率略升至６４％＊



就一季度外匯收支狀況，王春英認為，五方面特點較為突出：包括跨境資金流動總體穩定；

經常帳戶跨境資金流動表現穩健，資本項下資金流動平穩有序；一季度售匯率６８％，延續穩定

，企業外匯融資基本平穩；一季度結匯率較２０２２年四季度略有上升至６４％，境內外匯存款

餘額基本穩定；外匯儲備規模保持基本穩定。



＊外資投資境內證券總體呈現淨流入＊



跨境資金流動形勢方面，王春英指出，２０２３年一季度，貨物貿易項下資金淨流入仍處於

較高水平；服務貿易資金淨流出同比有所增長，主要是居民跨境出行恢復帶動旅行支出增長，但

規模仍低於疫情前水平；外商來華直接投資保持淨流入，外資投資境內證券總體呈現淨流入，中

國對外直接投資和對外證券投資保持合理有序的發展態勢。

