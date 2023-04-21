《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春

英回應「外匯順差去哪了」的問題。她表示，中國順差來源是比較多的，資金來源渠道比較多，

資金利用的渠道也比較多。因為央行退出了常態化的干預，所以資金來源和運用都主要在市場主

體之間。初步統計，今年１－２月份，經常帳戶順差、來華直接投資仍然是主要涉外資金來源渠

道。對外資金運用主要表現為市場主體的對外直接投資和對外證券投資。

她表示，今年一季度，銀行減持頭寸或境外主體在銀行間市場外匯買賣等因素，綜合起來是

向外匯市場供給了外匯，這平衡了客戶結售匯的小幅逆差，所以外匯市場實現了自主出清，這是

從銀行結售匯的角度來看。

從國際收支角度來看，近些年經常帳戶順差以及各類外來投資等資金來源，主要由境內市場

主體對外投資來平衡，形成了涉外資金來源與運用的自主匹配。

她認為，今年以來國內經濟企穩回升，為外匯市場平穩開局奠定了堅實基礎。同時匯率調節

國際收支自動「穩定器」作用更加明顯，市場主體更加成熟和理性，能夠更好地適應外部環境調

整變化。這些都有助於外匯市場保持總體平穩的格局。

２０２３年一季度，銀行代客涉外收支順差３４２億美元，銀行結售匯逆差１５３億美元。

