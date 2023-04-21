《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》對於主要發達經濟體持續加息，中國外債

是否出現了相關變化，國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，中國的外債規模合理，外債

餘額和ＧＤＰ的佔比始終保持在１４％－１６％之間的水平，主要外債指標都在安全線以內，風

險可控。下一步，將持續推進跨境投融資便利化，滿足市場主體跨境融資需求，同時也會繼續關

注外債的安全性問題。



＊中長期外債和本幣外債的佔比都達４５％＊



她表示，中國外債總量是合理的，結構也在不斷優化，風險是可控的。外債規模與經濟發展

相適應相促進。近年來，中國的外債總體穩定增長，外債餘額和ＧＤＰ的佔比始終保持在１４％

－１６％之間的水平。此外，外債結構持續優化。去年末，中國中長期外債和本幣外債的佔比分

別都達到了４５％，這個水平比２０１６年末上升７個百分點和１１個百分點。中國外債中

３０％是境外投資者配置的境內人民幣債券，且大部分都具有中長期投資的性質。所以外債償付

風險總體是比較低的。

她並表示，主要外債指標都在安全線以內，對外資產和負債協同性增強。中國國際投資頭寸

表統計顯示，中國是對外淨債權國，當前外匯市場主體持有的境外資產，除了儲備以外，接近６

萬億美元，其中３﹒５萬億美元是流動性比較好的證券、存貸款等資產。在市場機制調節下，對

外資產和負債可以在不同市場主體之間實現再配置，這就為承擔外債償付義務的主體提供了足夠

的資金支持。



