《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表

示，去年美聯儲快速收緊貨幣政策，美元匯率利率都有明顯抬升。各國吸收跨境債券投資規模明

顯減少，主要新興經濟體股票市場出現了資金回撤。在這樣的情況下，中國也面臨中美利差倒掛

，證券市場外資也有所調整，但整體還是保持穩定。今年以來，美元持續升值的動能減弱，中美

利差倒掛程度趨於收斂，已經從最高的１﹒５個百分點收窄一半，當前是０﹒７個百分點左右。

近幾個月隨著內外部環境的改善，境外投資者對人民幣資產的投資熱情明顯回升。２０２３年１

月份，外資淨買入境內股票創歷史新高；３月份，外資持有境內債券餘額環比回升。



＊人民幣債券價格穩定，波動率２﹒４％較美債低＊



王春英表示，綜合回報穩定、投資價值高、多元化配置需求比較強等人民幣資產特徵，未來

將持續吸引境外投資者穩步投資中國證券市場。

王春英解釋，人民幣資產具有以下特點：第一，人民幣的幣值穩定，即使是外部環境被雜多

變的２０２２年，人民幣匯率的波動幅度也明顯低於日圓、英鎊、歐元以及主要新興市場貨幣。

第二，人民幣資產在全球具有分散化投資價值，中國的經濟周期和主要發達經濟體不同步，中國

宏觀經濟政策以我為主，利率、匯率以及資產價格走勢相對獨立，在全球資產配置中有非常好的

分散化的效果。第三，人民幣債券價格穩定、投資回報穩定。經測算，去年人民幣國債指數月度

回報年化波動率是２﹒４％，美債的波動率水平是６﹒６％。這個比較顯示出人民幣債券價格是

穩定的，投資回報是穩定的。



＊Ａ股估值相對偏低，投資前景良好＊



王春英指出，中國國內股票估值低，投資前景良好。無論從市盈率還是市淨率等指標看，當

前Ａ股的估值相對偏低，所以投資價值比較高，而且潛在風險比較低。

總的來看，未來中國經濟回升向好，金融市場開放也會穩步推進，外資仍有流入空間。當前

，在中國證券市場中，無論債券還是股票外資佔比都是偏低的，所以外資投資空間還是比較大。

