《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家外匯局副局長、新聞發言人王春英表

示，在穩外貿方面，主要開展的工作有幾個方面，包括繼續推動跨境貿易投融資高水平開放試點

等。她指出，首先，推進優質企業貿易外匯收支便利化政策擴面提質。到今年３月底，全國辦理

優質企業貿易收支便利化業務規模已經達到１﹒４萬億美元。繼續推進便利化政策「擴面、提質

、增效」，激發銀行積極落實便利化政策。



＊支持更多高新技術企業自主借用外債，拓展跨境金融服務平台應用＊



第二，促進跨境貿易投融資高水平開放。支持更多高新技術和「專精特新」企業在一定額度

內自主借用外債，拓寬企業融資渠道。到去年底，已經有１７個省市的企業利用便利化額度自主

借入外債，平均利率為２﹒４％，顯著降低了企業融資成本。未來，會繼續推動跨境貿易投融資

高水平開放試點，指導上海臨港新片區等四個地區落實好各項政策措施，及時評估並優化相關試

點政策，通過試點不斷完善政策，爭取進一步推廣，讓更多企業享受到便利。

第三，繼續提升企業匯率風險管理水平。外匯局在提升企業匯率風險中性理念、降低中小微

企業套保成本等方面還會做大量工作。

第四，不斷拓展跨境金融服務平台應用場景。當前跨境金融服務平台已經有７個融資類、３

個便利化的應用場景，參與的銀行有５００多家，服務市場主體超８萬家，完成融資金額

２５００億美元，便利化付匯金額超過８８００億美元。

