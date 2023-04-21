《經濟通通訊社２１日專訊》上海一中法院在官方微博公布，已於周三（１９日）上午對上

海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）原董事長鄭建華受賄、貪污、挪用公款、國有公司

人員濫用職權案一審公開開庭審理。合議庭將在評議後依法擇期宣判。

公訴機關指控，２００３年至２０２１年，鄭建華利用職務上的便利，在產品購銷、項目承

接等事項上為他人謀取利益，索取或非法收受財物共計折合逾１﹒５６億元（人民幣．下同）。

２００７年４月至２００８年２月，鄭建華與其子女鄭曉虹分別利用職務上的便利，多次套取公

款共計７２３萬元用於發放獎勵，鄭建華、鄭曉虹二人從中侵吞公款２１５萬元。２０１８年，

鄭建華利用職務上的便利，擅自決定將單位公款借給他人使用，截至案發，尚有逾７億元末歸還

。２０１５年至２０２１年，鄭建華為營造個人政績與謀取個人私利，違反規定，濫用職權，致

使國家利益遭受特別重大損失。值得注意的是，這一階段與上海電氣從事「專網通信」產品業務

的時間線相吻合。

上海電氣持股４０％的子公司上海電氣通訊技術有限公司成立於２０１５年，並由此進入一

個由神秘人隋田力打造的「專網通信」業務。２０２１年５月，通訊技術公司陷入財務風波，應

收賬款普遍諭期，８０多億元無法追回，還引發了Ａ股上市公司一系列爆雷事件。

資料顯示，電氣通訊的第二大股東為上海星地通，後者法人和實控人正是隋田力。隋田力自

２０１３年起就以「專網通信」業務的名義為多家上市公司做大流水和業績，該業務涉及的產品

通常既無最終銷售，也無實際終端運用，成為多家上市公司業務造假、虛增收入的手段。

（ｌｃ）

