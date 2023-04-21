《經濟通通訊社２１日專訊》科創板公司ＳＴ紫晶（滬：６８８０８６）和ＳＴ澤達

（滬：６８８５５５）今日分別發布公告稱，收到中證監的《行政處罰決定書》，由於兩家公司

存在重大違法行為，包括在ＩＰＯ招股書、上市後年報等文件中存在隱瞞重要事實、編造重大虛

假內容等，將被實施強制退市，成為科創板首批退市公司。（ｌｃ）

