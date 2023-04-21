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AH股新聞

21/04/2023 17:10

《駐滬專電》ＳＴ紫晶和ＳＴ澤達成科創板首批退市公司

　　《經濟通通訊社２１日專訊》科創板公司ＳＴ紫晶（滬：６８８０８６）和ＳＴ澤達
（滬：６８８５５５）今日分別發布公告稱，收到中證監的《行政處罰決定書》，由於兩家公司
存在重大違法行為，包括在ＩＰＯ招股書、上市後年報等文件中存在隱瞞重要事實、編造重大虛
假內容等，將被實施強制退市，成為科創板首批退市公司。（ｌｃ）

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