《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政金融齊發力，經濟向好底氣足

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全國一般公共預算支出同比增長６﹒８％、新增專項債發行規模超１﹒３萬億元人民幣、人民幣

貸款增加１０﹒６萬億元……一季度多項數據顯示，前期出台的一系列財政金融政策正加快落地

見效。



人行：住戶部門信貸需求將穩步回升

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人行２０日舉行２０２３年一季度金融統計數據新聞發布會。人行調查統計司司長、新聞發言人

阮健弘在會上表示，未來隨著需求恢復，居民就業和收入持續改善，住戶部門信貸需求將穩步回

升。



資本市場法治建設深入推進

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中證監近期表示，將持續做好制度供給，積極協助公司法、企業破產法、金融穩定法，以及推動

上市、機構、債券等條線行政法規的制定修改；加快推進資本市場各個條線的制度梳理和系統性

整合，加快推進「立改廢釋」和規則體系優化等。





《上海證券報》



國際投行密集上調中國ＧＤＰ增速預測值

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在日前國家統計局發布一季度ＧＤＰ數據後，據記者不完全統計，已陸續有摩根大通、瑞銀、花

旗等多家國際金融機構集中上調中國２０２３年全年ＧＤＰ增速預期。



中證監：堅定不移擴大高水平制度型開放

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中證監副主席方星海２０日在第五屆中新金融峰會上表示，中國資本市場將堅定不移擴大高水平

制度型開放，加快推出並落實各項開放舉措，支持境內機構根據自身實際拓展跨境業務，增強國

際競爭力，更好服務境內企業「走出去」。



一季度中國吸收外資同比增長４﹒９％

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商務部最新發布的數據顯示，一季度全國實際使用外資額同比增長４﹒９％，實現「開門穩」。

高技術產業實際使用外資增長較快，法國、英國、加拿大等國對華投資成倍增長。





《證券時報》



方星海：中國資本市場將堅定不移擴大高水平制度型開放

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中證監副主席方星海昨日在參加第五屆中新金融峰會時表示，中國資本市場將堅定不移擴大高水

平制度型開放，加快推出並落實各項開放舉措，走好中國特色現代資本市場發展之路，更好服務

中國式現代化大局。



人行：融資成本穩中有降信貸結構持續優化

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人行２０日舉行一季度金融統計數據有關情況新聞發布會。人行調查統計司司長、新聞發言人阮

健弘稱，一季度實體經濟的融資成本穩中有降，金融支持實體經濟的力度明顯增強。



超５０家美企齊聚大灣區，期待與中國開展更多合作

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外企對中國的關注仍在強化。４月１９日下午，共有來自５４家美在華商會、企業的７０多位代

表來到粵港澳大灣區的廣州市南沙區，參加「國家發展改革委與美在華跨國企業高層圓桌會－－

粵港澳大灣區站」活動。（ｌｃ）

