《神州經脈》拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，以及美眾院通過法案擬禁華為中興提

供電信設備或服務等消息，引發外資恐慌，全日透過陸股通急走逾７６億元（人民幣．下同），

規模創下近半年新高。

滬深股市連跌兩日後，今日再低開低走，尤以半導體及ＡＩ板塊跌勢猛烈，拖累滬綜指以全

日低位收跌１﹒９５％，報３３０１﹒２６點，死守３３００關，創逾兩周新低，全周累跌

１﹒１％；深成指收挫２﹒２８％，創業板指瀉３﹒３５％。兩市全日成交大增６﹒９％至

１２１７８億元，為連續第１４個交易日突破１萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８８９８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０２點子。全日在６﹒８７５８至６﹒８９７３之間波動。人民幣兌一美元中間價報

６﹒８７５２，較上個交易日升２３５點子，上個交易日報６﹒８９８７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家外匯管理局統計數據顯示，１－３月銀行累計結匯５４６０億美元，累計售匯

５６１３億美元。首季銀行結售匯逆差１５３億美元。首季售匯率６８％，延續穩定；結匯率較

去年第四季略升至６４％，境內外匯存款餘額基本穩定。國家外匯局副局長王春英表示，人民幣

匯率雙向波動，小幅升值，在全球表現相對穩健，沒有大起大落。截至昨天（２０日）境內人民

幣對美元匯率比上年末升值１％，而今年以來中美利差倒掛程度已從最高的１﹒５個百分點收窄

一半，為０﹒７個百分點左右。近幾個月隨著內外部環境改善，境外投資者對人民幣資產的投資

熱情明顯回升。她稱，人民幣債券價格穩定、投資回報穩定。去年人民幣國債指數月度回報年化

波動率是２﹒４％，而美債的波動率水平是６﹒６％；而中國國內股票目前估值低，投資前景良

好。人民幣跨境使用比例去年接近５０％，今年首季佔比進一步提升。



２﹒ 美國財長耶倫在華盛頓就中國議題發表講話時表示，美國尋求與中國建立建設性和公平的

經濟關係，在美中關係上，國家安全是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保

免受中國威脅。她並強調中美兩國全面脫勾將破壞世界穩定。另據《彭博》引述知情人士透露，

美國總統拜登正爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，涵蓋

半導體、人工智能和量子計算等。中國外交部發言人汪文斌表示，中方對此堅決反對。此外，美

國眾議院周三以４１０票對８票通過《反制不可信海外電信法案》，明確禁止華為及中興通訊作

為電信設備或服務的供應商，並要求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。



３﹒ 人行上海總部公布，在連續兩個月減持後，境外機構在３月重新增持銀行間債券。截至３

月末，境外機構持有銀行間市場債券３﹒２１萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的２﹒５％

，較２月末增加約１００億元。



４﹒ 中國國債期貨市場上首批三個３０年期國債期貨合約今日正式上市交易，分別是２０２３

年６月、９月和１２月三個合約。業內認為，３０年期國債期貨上市意義重大：一方面進一步滿

足金融機構利率風險管理需求，補齊了超長期國債風險管理工具短板；另一方面有助於穩定中長

期投融資活動，從而更好服務國家長期戰略投資。



５﹒ 財政部部長助理歐文漢表示，今年高校畢業生預計達１１５８萬人，再創新高，首度突破

１１００萬人，比上年增加８２萬人，就業壓力增大。為進一步減輕家庭經濟困難高校畢業生負

擔，確保就業大局穩定，國務院延續實施國家助學貸款免息及本金延期償還政策，預計今年免除

貸款利息２３﹒２５億元，可申請延期償還的本金規模約５５億元，惠及約４００萬名高校畢業

生。



６﹒ 滬深交易所公布，滬深港通交易日曆優化將於下周一（２４日）正式實施。實施後，下周

四（２７日）、下周五（２８日）港股通可交易，４月２９日至５月３日不提供港股通服務，５

月４日起照常開通港股通服務。５月２５日，原本因香港佛誕假期而暫停的滬深股通在優化日曆

下可交易。



７﹒ 國家統計局數據顯示，首季全國網上零售額３﹒２９萬億元，同比增長８﹒６％，其中實

物商品網上零售額２﹒７８萬億元，同比增長７﹒３％，佔社會消費品零售總額２４﹒２％。商

務部電子商務司相關負責人介紹，首季全國網絡零售市場規模總體穩步增長，１８類監測商品中

，有６類商品增速超過兩位數，其中金銀珠寶、通訊器材同比分別增長２８﹒１％和１８﹒５％

。



８﹒ 消息指深圳實行超過２年的二手樓指導價機制已失效，深圳二手房參考價或與房貸解綁，

即未來辦理按揭業務已不再按參考價作為基準，將以網簽備案價和評估價孰低為準。不過，官方

尚未宣布有關消息，但有內媒發現，有地產中介平台的房源頁面被允許顯示房源真實掛牌價。內

媒並引述工行、建行等多家大行網點的相關工作人員表示，尚未接到正式通知，目前仍然按參考

價辦理按揭。（ｓｌ）

