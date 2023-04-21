《鍾之日記》４月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場憂慮中美關係進一步惡化，香江魚缸今日受壓，恒指低開６６點，報２０３３０。早段

科技股變動不大，恒指窄幅上落，不過隨著午後阿里巴巴（０９９８８）跌幅擴大，騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）亦跟隨下跌，內房股如碧桂園

（０２００７）捱沽，恒指曾跌逾４００點至１９９７４，跌穿兩萬關。恒指全日收報

２００７５，跌３２１點或跌１﹒６％，主板成交１０６１﹒２１億元。



＊滬指險守三千三，外資急走７６億人幣半年高＊



拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，以及美眾院通過法案擬禁華為中興提供電信設備或

服務等消息，引發外資恐慌，全日透過陸股通急走逾７６億元人民幣，規模創下近半年新高。

滬深股市連跌兩日後，今日再低開低走，尤以半導體及ＡＩ板塊跌勢猛烈，拖累滬綜指以全

日低位收跌１﹒９５％，報３３０１﹒２６點，死守３３００關，創逾兩周新低，全周累跌

１﹒１％；深成指收挫２﹒２８％，創業板指瀉３﹒３５％。兩市全日成交大增６﹒９％至

１２１７８億元人民幣，為連續第１４個交易日突破萬億關。



＊美國連環出招限制，中芯漲勢到此為止＊



據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國

企業對中國關鍵經濟領域的投資，限制投資範圍涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。當局並計

劃在５月１９日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。

雖然多間中資券商落力維穩，認為美國的科技機構在中國的人工智能晶片等方面投資比較少

，涉及的Ａ股公司更少，所以措施落地，實質影響也不大，但港股半導體股仍插水。內地晶片龍

頭中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）近日走勢強勁，今早曾高見２５﹒７５元創逾一年

半新高，惟受消息打擊，股價從高位回落逾１２％，收盤仍瀉９﹒２％，報２３﹒２５元；華虹

（０１３４７）也挫２﹒１％，報３６﹒７元。

另外美國眾議院周三（１９日）以４１０票對８票通過《反制不可信海外電信法案》，法案

明確禁止華為及中興通訊（００７６３）（深：００００６３）作為電信設備或服務的供應商，

亦要求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。中興全日跌１﹒５％，報２５﹒８元。



＊融創重組落地，曾飆兩成啟逃生門＊



作為債務逾期房企重組風向標之一的融創中國（０１９１８）公布，佔現有債務超過７５％

的持有人已遞交函件，支持公司的重組方案，不過由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支

持協議的內部程序，集團將同意費截止日期延長至５月４日。換言之，融創重組已經板上釘釘，

後續只待法庭程序完成。受消息刺激，融創中國曾飆兩成為股民開啟逃生門，全日升幅收窄至

５﹒６％，報１﹒８８元。

融創中國重組方案將上述境外債務分為降槓桿、留債展期兩大方面進行重組，為債權人提供

了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種選項。

其他地產股則隨市跌，雅居樂（０３３８３）挫３％，保利置業（００１１９）跌２﹒４％

，新城發展（０１０３０）跌２﹒１％，龍湖（００９６０）跌２％，潤地（０１１０９）投得

廣州番禺兩宅地及兩商地，股價曾急升，但收市跌０﹒７％，報３７﹒４５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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